«سرت للنفط» و«زلاف» تبحثان تطوير حوض مرزق

اجتماع مسئولين في «سرت للنفط» و«زلاف» لبحث تطوير حوض مرزق النفطي، 10 يوليو 2019، (سرت للنفط)

ناقش مسؤولون من شركتي سرت وزلاف لإنتاج واستكشاف النفط والغاز، رؤيتي الشركتين؛ لتطوير حوض مرزق النفطي، اليوم الأربعاء.

واستضافت المؤسسة الوطنية للنفط جلسة المناقشات بين الشركتين في هذا الشأن، حيث تبادلتا وجهات النظر، للوصول إلى رؤية موحدة بشأن عملية تطوير القطع الاستشكافية في الحوض، وفق بيان على صفحة «سرت للنفط»، بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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حضــر الاجتماع عضوا مجلس إدارة المؤسسة، بالقاسم شنقيـر، والعماري محمــد، كما شارك فيه رئيـس لجنة إدارة «زلاف»، خليفة عبد الصادق، وأعضاء باللجنة، ومن جـانب «سرت»، حضر رئيس لجنة الإدارة المكلفة، المهنـدس مسعـود سليمان، وأعضـاء باللجنة.