الأرصاد: طقس مستقر على شمال ووسط البلاد

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 21 يوليو 2019, 11:57 صباحا

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية استمرار استقرار الطقس، اليوم الأحد، على مناطق الشمال والوسط.

وأشارت النشرة الجوية الصادرة عن المركز إلى «تأثر مناطق البلاد بامتداد مرتفع جوي يسبب اعتدالا في درجات الحرارة خصوصا المناطق الساحلية مع نسبة رطوبة عالية».

وتتراوح درجات الحرارة بين 28 و34 درجة مئوية على المناطق الساحلية، وبين 35 و37 درجة مئوية على مناطق الدواخل والوسط، بينما تبقى مرتفعة على مناطق الجنوب حيث تتراوح بين 37 و42 درجة مئوية حسب النشرة.

رأس إجدير حتى سرت- سهل الجفارة - جبل نفوسة
السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 30 و36 درجة مئوية.

الخليج - سهل بنغازي حتى أمساعد - جالو - مرادة
السماء صافية إلى قليلة السحب مع احتمال ظهور شبورة مائية على مرتفعات الجبل الأخضر، وتكون الرياح شمالية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا على بعض المناطق الساحلية، وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 27 و32 درجة على المناطق الساحلية، بينما تتراوح بين 35 و38 درجة مئوية على الدواخل.

الجفرة – سبها - غـات - غدامس - الحمادة
السماء صافية إلى ظهور بعض السحب المتفرقة، والرياح شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 39 و42 درجة مئوية ولا تتجاوز 37 درجة مئوية على مناطق الجفرة والحمادة.

الكفرة- السرير- تازربو
السماء صافية إلى قليلة السحب، وتكون الرياح شمالية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 39 و42 درجة مئوية.
 

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