الرئاسي: قلقون من تصعيد عسكري جديد على طرابلس وندعو البعثة الأممية والمجتمع الدولي لتحرك فعال لوقف هذا العدوان

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 20 يوليو 2019, 03:07 صباحا

أعرب المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، عن «قلقه» حسب ماتوفر له من «معلومات وما أكدته تقارير أممية عن ترتيبات يتم اعدادها لتصعيد عسكري جديد»، داعيا البعثة الأممية والمجتمع الدولي إلى «تحرك فعال لوقف هذا العدوان».

ولفت المجلس الرئاسي في بيان أصدره فجر السبت إلى أن «القوات المعتدية على العاصمة طرابلس تعد لهجوم يشمل ضربات جوية للمرافق المدنية الحيوية بمافي ذلك مطار معيتيقة الدولي».

وأكد المجلس الرئاسي على «جاهزية قوات حكومة الوفاق لصد وهزيمة أي عدون جديد».

سيالة يطالب مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته تجاه «العدوان على طرابلس»

ودعا المجلس الرئاسي البعثة الأممية والمجتمع الدولي لـ«تحمل مسؤولياتهم تجاه ماقد تعتزم المليشيات المعتدية ارتكابه من تصعيد عسكري واستهداف للمدنيين ومايسببه من إراقة دماء الليبيين وتدمير البنية  التحتية المدنية وإطالة أمد الحرب ومعاناة المواطنين».

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