انتهاء أزمة حقول آبار المياه في سهل الجفارة

أعلن جهاز تنفيذ و إدارة مشروع النهر الصناعي انتهاء أزمة بحقول آبار المياه بمنظومة الحساونة في سهل الجفارة.

وأوضح الجهاز، في بيان، أنه عاد العمل في مضخات الحقول بدءًا منذ فجر اليوم الخميس، واستئنف ضخ المياه والتعبئة.