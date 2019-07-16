قبطانة «سي ووتش» تطالب أوروبا بإجلاء نصف مليون مهاجر من ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 16 يوليو 2019, 11:34 صباحا
قبطانة سفينة «سي ووتش 3»، كارولا راكيته، (الإنترنت: أرشيفية)

طالبت قبطانة سفينة «سي ووتش 3»، كارولا راكيته، أوروبا باستقبال جميع المهاجرين غير الشرعيين في ليبيا.

وقالت كارولا: «هناك نصف مليون مهاجر بأيدي المهربين أو في مخيمات اللاجئين في ليبيا، والذين من الضروري إخراجهم»، وفق تصريحات صحفية نشرتها وكالة «آكي» الإيطالية، أمس الإثنين.

ووصفت الجدل حول عدد اللاجئين في أوروبا بـ«السخيف»، معقبة: «عدد الأشخاص الذين استقبلناهم لا يزال منخفضًا مقارنة بعدد الأشخاص الذين استقبلهم لبنان أو الأردن أو دول أفريقية أخرى».

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وذكرت كارولا في المقابلة أن ألمانيا والدول الأوروبية أخرى تتحمل مسؤولية تاريخية عن الوضع الحالي في أفريقيا، في إشارة إلى «الحقبة الاستعمارية».

وفي 29 يونيو الماضي، تعرضت كارولا للإيقاف من قبل السلطات الإيطالية، بعدما خالفت قرارًا للسلطات في روما بعدم استقبال سفن إنقاذ تحمل مهاجرين، إذ أقدمت على الرسو في ميناء لامبيدوزا بأربعين مهاجرًا كانوا على متن سفينتها.

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