عميد بلدية غريان ينفي استعادة قوات القيادة العامة السيطرة على المدينة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 15 يوليو 2019, 12:25 صباحا
عميد المجلس البلدي غريان المنتخب، يوسف بديري، (الإنترنت: أرشيفية)

نفى رئيس المجلس البلدي غريان، العميد يوسف بديري، ما أثير في بعض وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي، حول سيطرة القوات التابعة للقيادة العامة على المدينة، مؤكدًا في الوقت نفسه أن المدينة مازالت تحت سيطرة حكومة الوفاق وما أثير شائعات تداولتها عملية الكرامة بعد طردها من المدينة».

وأكد بديري في بيان مساء الأحد، أن «علاقته بجيرانه من البلديات المحيطة به على أحسن ما يرام»، داعيًا «أعيان وحكماء و بلديات المناطق المجاورة إلى تحكيم صوت العقل ومنع أي نشاط يستهدف المساس بأمن وسلامة المدينة ومواطنيها».

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وفي 26 يونيو الماضي أعلن الناطق باسم القوات التابعة لحكومة الوفاق، العقيد محمد قنونو، أن «مدينة غريان تحت سيطرة قوات الوفاق بالكامل».

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