«بلدي سوق الجمعة» يُحمل شركة الكهرباء مسئولية قطع الأهالي للطرق الرئيسية

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 11 يوليو 2019, 08:30 مساء

طالب المجلس البلدي سوق الجمعة، الخميس، المجلس الرئاسي بالتدخل لحل أزمة انقطاع الكهرباء المتكررة في البلدية، محملاً الشركة العامة للكهرباء مسؤولية «استمرار أزمة انقطاع التيار الكهربائي».

ودافع المجلس في بيان رسمي اطلعت «بوابة الوسط» على نسخة منه، اليوم الخميس، عن احتجاج أهالي البلدية وغلقهم بعض الطرق الرئيسية احتجاجًا على تفاقم أزمة الكهرباء، قائلاً «نؤيد مطالبهم ونتفهم احتجاجهم السلمي الذي يكلفه القانون ونقدر سلوكهم السلمي الحضاري».

وأضاف «ندعو المجلس الرئاسي للاستجابة لمطالبنا وبدء حملة تصحيحية حقيقية تشمل كل المؤسسات العليا في الدولة وبينها الشركات العامة».

وأشار البيان إلى أن المجلس البلدي وجه مطالبات عديدة بعدالة في قطع الكهرباء ثم إقالة مجلس إدارة الشركة وإحالته للتحقيق في صرف أموال الشعب خلال الأعوام الماضية دون تحسن ملحوظ».

وأضاف البيان أن «الشركة بررت مشكلة البلدية بالوضع الأمني ونقص التمويل وحذرنا من غضب الأهالي لكنها استمرت في تجاهل مطالبنا، وهو ما دفع شباب البلدية في الخروج احتجاجًا على استمرار الأزمة».

اقرأ أيضًا.. «بلدي سوق الجمعة» يحمل شركة الكهرباء مسؤولية أزمة انقطاع التيار

ودعا بلدي سوق الجمعة، «مجالس البلديات الأخرى المتضررة من قطع الكهرباء والتمميز ضدها أن تتبنى مطالبنا».

وتتعرض مرافق الكهرباء إلى أعطال وأضرار مستمرة نتيجة الاشتباكات التي تشهدها تخوم العاصمة، طرابلس، بين قوات الجيش التابعة للقيادة العامة، وقوات حكومة الوفاق الوطني منذ الرابع من أبريل الماضي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

آخر سيارة «بيتل» تخرج من مصنعها المكسيكي
سيارات
تحطم قمر صناعي إماراتي «عين الصقر 1» بعد فشل إطلاق صاروخ «فيغا»
علوم وتكنولوجيا
محمود جبريل: المبادرة التي قدمناها ليبية وطنية بامتياز وغسان سلامة وافق عليها
ليبيا
«تويتر» يشدد الرقابة على التغريدات المرتبطة بالدين والكراهية
دولى
شركة الكهرباء تعتذر للمواطنين وتطالبهم بترشيد الاستهلاك
ليبيا
«فرانس برس»: تأكيد فرنسي لوجود قوات فرنسية على الأراضي الليبية
ليبيا
باريس تعلن أن الصواريخ التي عثر عليها في غريان تعود ملكيتها لفرنسا
ليبيا
مستشار فرنسي: صواريخ «جافلين» كان الغرض منها حماية قوات فرنسية منتشرة في ليبيا
ليبيا
«نيويورك تايمز»: الصواريخ الأميركية المضبوطة في غريان مصدرها فرنسا
ليبيا
هيثم ضانة رسمياً في صفوف الهلال الرياضي التونسي
رياضة محلية
ترامب لأمير قطر عن توسعة «العديد»: الحمد لله أنها بأموالكم
عربى
بأمر المحكمة..لا يحق لترامب حظر متابعيه على «تويتر»
دولى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

ذاكرتك أقوى مع الروائح الكريهة