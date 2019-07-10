«جهاز مكافحة الهجرة»: خروج أكثر من 300 مهاجر إلى شوارع تاجوراء

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 10 يوليو 2019, 05:46 مساء

أكد جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، فرع تاجوراء، أن أكثر من 300 مهاجر غير شرعي خرجو إلى الشوارع دون أن «يعترضهم احد اثناء خروجهم».

وقال مكتب الإعلام والتوثيق بالجهاز في بيان مقتضب الأربعاء «بعد زيارة فريق مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين لمركز إيواء تاجوراء مساء الثلاثاء 9 يوليو 2019م، بغية نقل عدد 55 مهاجرا غير شرعي والإبقاء عن ما يقارب من 310 مهاجر آخرين داخل مقر جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية فرع تاجوراء ،حدثت ربكة بين المهاجرين خاصة وأن البعض يرى بأن آلية التقييم لفئة المستضعفين غير عادلة وغير منصفة ، مما سبب خروج عدد منهم للشارع ، بعد أن قالت لهم المفوضية بأنها ستنقل 55 شخصا فقط وفق قوائم وأسماء تم إعدادها من قبلهم».

ولفت الجهاز إلى أن «هؤلاء المهاجرين لم يعترضهم أحد أثناء خروجهم، والآن هم في طريقهم لمركز الأزمة للتجميع ومغادرة طريق السكة التابع لمفوضية شؤون اللاجئين».

الشيباني يدعو المنظمات الدولية للاضطلاع بواجباتها تجاه المهاجرين

يذكر أن عشرات القتلى والجرحى بين المهاجرين غير الشرعيين من جنسيات أفريقية، سقطوا إثر قصف جوي تعرض له مركز إيواء تاجوراء في العاصمة طرابلس، في 3 يوليو الجاري ما أثار غضبًا دوليًا ودعوات لتحقيق مستقل.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

هيثم ضانة رسمياً في صفوف الهلال الرياضي التونسي
رياضة محلية
ترامب لأمير قطر عن توسعة «العديد»: الحمد لله أنها بأموالكم
عربى
بأمر المحكمة..لا يحق لترامب حظر متابعيه على «تويتر»
دولى
لجنة أزمة الوقود تحدد بالأسماء محطات الوقود العاملة على مدار 24 ساعة في طرابلس ...
ليبيا
«بوابة الوسط» ترد على تنويه المسماري بشأن تصريح «الهوائيات»
ليبيا
تسريب للسفير البريطاني لدى واشنطن يصف فيه إدارة ترامب بأنها «غير كفوءة»
دولى
«داعش» ينشر تسجيلاً جديدًا من ليبيا لمقاتلين يبايعون البغدادي
ليبيا
«بركان الغضب» تنعي طيارين قتلا في حرب العاصمة
ليبيا
شركة طيران الراحلة تعلن التوقف عن التشغيل موقتًا
ليبيا
حفتر لـ«بلومبرغ»: حكومة الوفاق ليست هدفًا لعملياتنا وقرار طرح مبادرات ليس بيد ...
ليبيا
روسيا وتركيا تدعوان لوقف إطلاق النار في ليبيا واستئناف التفاوض
ليبيا
وفاة الفارس الليبي محمد الصغير بعد صراع مع المرض
رياضة محلية
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

القيمة الغذائية للشوكلاتة