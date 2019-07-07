داعش ينشر تسجيلا جديدا من ليبيا لمقاتلين يبايعون البغدادي

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 07 يوليو 2019, 01:29 صباحا
جانب من التسجيل المرئي الجديد الذي نشره داعش ويظهر به محمود البرعصي المكني بـ«أبو مصعب الليبي». (الإنترنت)

نشرت الوكالة التابعة لتنظيم داعش الإرهابي «أعماق»، عبر تطبيق «تليغرام»، تسجيلا مرئيا وسط منطقة صحراوية زعم أنها جنوب ليبيا ظهر فيه عشرات المقاتلين يبايعون زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي.

وأظهر التسجيل الذي حمل عنوان «والعاقبة للمتقين» تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي عبر موقع «تويتر»، عشرات المقاتلين وسط عربات من الدفع الرباعي يرتدون ملابس عسكرية ثقيلة، فيما لم يتضح مكان ولا موعد التسجيل.

وتضمن الإصدار الذي بلغ 4.52 دقيقة كلمة لمحمود البرعصي المكني بـ«أبو مصعب الليبي» مؤسس تنظيم داعش في بنغازي يتوعد القوات التابعة للقيادة العامة بالانتقام ومزيد من القتال.

تزايد المخاوف من تسلل «داعش إلى الجنوب الليبي»

وفي مايو الماضي، تبنى تنظيم «داعش» الإرهابي، الهجوم على مقر الكتيبة 160 التابعة للقيادة العامة للجيش في مدينة سبها، أسفر عن مقتل تسعة أفراد حراسة خلال الهجوم.

«داعش» يتبنى الهجوم على «الكتيبة 160» بسبها

وقبل يومين، حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال مؤتمر صحفي في روما، من انتقال عناصر تابعة لتنظيم داعش من معقله في الأراضي السورية إلى ليبيا.

 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

وفاة الفارس الليبي محمد الصغير بعد صراع مع المرض
رياضة محلية
اتفاق بـ38 مليار دولار لإتمام طلاق مؤسس «أمازون»
منوعات
ماليزيا توقف مغنية أميركية
ثقافة وفن
حفتر: بيع النفط حق حصري للمؤسسة الوطنية المسؤولة عن تشغيل وإدارة القطاع
ليبيا
«الصحة العالمية»: قرابة ألف قتيل منذ بدء الاشتباكات جنوبي طرابلس
ليبيا
إلغاء الدوري وإخفاق الأمم.. ضربتان في رأس الكرة الليبية
رياضة محلية
جريدة «الوسط»: إدانات دولية منفردة وفشل جماعي في مجلس الأمن بعد «قصف تاجوراء»
ليبيا
السيسي وترامب يستعرضان هاتفيا الوضع في ليبيا
ليبيا
كونتي: السراج عليه مسؤولية اتخاذ الجهود اللازمة لمنع نشوب الأزمة الإنسانية
ليبيا
الرئيس بوتين: لدينا علاقات متوازية مع السيد حفتر والوفاق
ليبيا
في العدد 189: الصدى الدولي لمذبحة تاجوراء ورأي النقض المصرية في تعويضات عائلة ...
ليبيا
انتحار زوجة شابة في أجدابيا تأثرا بمقتل زوجها في «حرب العاصمة»
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

الرجال الذين يتناولون الزبادي أقل عرضة لسرطان القولون