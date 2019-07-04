«داخلية الوفاق» تنفي قصف مركز تاجوراء وإطلاق النار على المهاجرين

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 04 يوليو 2019, 08:27 مساء

نفت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق، ما تداولته وسائل إعلامية وصفحات التواصل الاجتماعي حول «القصف الجوي الذي تعرض له مركز إيواء المهاجرين بتاجوراء وإطلاق النار على المهاجرين غير الشرعيين داخل مركز من العناصر الأمنية المكلفة بحراسة المركز».

وذكرت الوزارة في بيان أن «تلك الأخبار كاذبة وشائعة الغرض منها تأجيج الرأي العام والتغطية على الجريمة البشعة التي قام بها الطيران التابع لقوات القيادة العامة على المركز».

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وأكدت الوزارة أنها «اتخذت الإجراءات القانونية حيال الجريمة وأن آثار قصف الطيران لا زالت موجودة وآثار الدمار الذي حل بالمركز».

ودعت الوزارة، الوكلات الإخبارية والمنظمات الحقوقية لزيارة لمركز إيواء المهاجرين بتاجوراء لمعاينة المكان الذي تعرض للقصف وزيارة لجرحى المهاجرين بالمستشفيات لإظهار الصورة الحقيقية.

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وارتفعت حصيلة عدد قتلى الغارة الجوية التي استهدف مركزًا لإيواء المهاجرين غير الشرعيين في تاجوراء إلى 60 شخصًا، إضافة إلى إصابة 77 آخرين، وفق وزارة العدل بحكومة الوفاق الوطني.

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