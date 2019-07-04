الأمم المتحدة تتلقى معلومات عن حراس أطلقوا النار على مهاجرين خلال هربهم من قصف مركز إيواء تاجوراء

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 04 يوليو 2019, 02:59 مساء
مركز إيواء المهاجرين في تاجوراء بعد تعرضه للقصف، 3 يوليو 2019، (جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية)

قالت الأمم المتحدة، اليوم الخميس إنها «تلقت معلومات بأن حراسًا أطلقوا النار على مهاجرين حاولوا الهرب من مركز إيواب المهاجرين في تاجوراء، أثناء تعرضه للقصف الجوي أمس الأربعاء، وفق وكالة الأنباء «رويترز».

وأشار تقرير للأمم المتحدة عن الواقعة، إلى أن المركز تلقى ضربتين جويتين، الأولى أصابت ساحة سيارات خاوية، والأخرى استهدفت عنبرًا ضم نحو 120 لاجئًا، لافتًا إلى أن القصف أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 53 شخصا، بينهم ستة أطفال.

وأورد تقرير للأمم المتحدة عن الأوضاع الإنسانية أن المركز تلقى ضربتين جويتين إحداهما أصابت ساحة سيارات خاوية والأخرى أصابت عنبرًا كان يضم حوالي 120 لاجئًا ومهاجرًا.

اقرأ أيضًا: ليلة دامية في تاجوراء وإدانات دولية لمقتل وجرح عشرات المهاجرين

وحمّلت حكومة الوفاق، قوات القيادة العامة، مسؤولية الغارة، وهي تهمة نفاها الناطق باسم القيادة العامة اللواء أحمد المسماري.

وأعلنت وزارة العدل بحكومة الوفاق، اليوم الخميس، ارتفاع عدد ضحايا القصف إلى 60 قتيلًا، إضافة إلى إصابة 77 آخرين.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

أميركا تعرقل إصدار بيان عن مجلس الأمن يدين قصف مركز المهاجرين في تاجوراء
ليبيا
بالفيديو.. ميسي يهاجم حكم «الكلاسيكو» ويشكك في اتحاد أميركا الجنوبية
رياضة عالمية
إنشاء 5 صالات رياضية بطرابلس
رياضة محلية
ليلة دامية في تاجوراء وإدانات دولية لمقتل وجرح عشرات المهاجرين
ليبيا
7 لاعبين تحت تهديد الاستبعاد في المنتخب الليبي
رياضة محلية
«فيسبوك» و«يوتيوب» تتصدّيان للعلاجات الزائفة على الإنترنت
علوم وتكنولوجيا
حدث في مثل هذا اليوم: رحيل المناضل محمد بشير المغيربي
ثقافة وفن
عادل إمام يتقدم نجوم الفن في عزاء عزت أبو عوف (صور)
ثقافة وفن
وزير داخلية الوفاق لـ«بوابة الوسط»: طائرة ليست ليبية قصفت مركز إيواء تاجوراء
ليبيا
علي العيساوي: شكلنا فريق أزمة لمتابعة السوق وضمان توافر حاجات الليبيين
ليبيا
الإمارات تنفي ملكيتها لأسلحة أميركية عثرت عليها قوات حكومة الوفاق في غريان
ليبيا
بالفيديو.. مالك الزناد يبدأ أولى تدريباته العنيفة بلندن مع ماكجيجان
رياضة محلية
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

أسباب انتشار رائحة العادم داخل السيارة