كونتي يدعو مجددًا إلى وقف الأعمال العدائية في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 04 يوليو 2019, 09:18 صباحا
رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي. (الإنترنت)

جدد رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، دعوته إلى وقف الأعمال العدائية في ليبيا، مؤكدًا أنه لا سبيل إلى إنهاء الأزمة إلا بـ«الحل السياسي»، وفق وكالة الأناء «آكي».

ودان كونتي، في تدوينة عبر حسابه على موقع «تويتر»، القصف الذي طال مركز إيواء المهاجرين عير الشرعيين في تاجوراء، أمس الأربعاء، منوهًا بأهمية العودة إلى الحوار بين كافة الأطراف.

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يذكر أن وزارة العدل بحكومة الوفاق أعلنت، ارتفاع عدد قتلى الهجوم على المركز إلى 60 شخصًا، إضافة إلى إصابة 77 آخرين.

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