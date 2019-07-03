سالفيني يتهم «القوات التابعة للمشير حفتر» بقصف مركز إيواء تاجوراء

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 03 يوليو 2019, 04:29 مساء
نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني . (الإنترنت)

قال نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الإيطالي، ماتيو سالفيني، إن القوات التابعة للمشير خليفة حفتر هي «المسؤولة عن القصف الجوي الذي طال مركزًا لإيواء المهاجرين في تاجوراء، بالعاصمة طرابلس»، مطالبًا في الوقت نفسه «المجتمع الدولي بالتدخل لدعم حكومة الوفاق الوطني في طرابلس، كونها الحكومة المعترف بها شرعيًا من طرف الأمم المتحدة».

وقال سالفيني في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، «بالنسبة إلى ليبيا، يحدوني الأمل بأن يستيقظ المجتمع الدولي، فإن المسؤولية تقع على عاتق الجنرال حفتر»، حسب ما نقلت وكالة آكي الإيطالية. 

وأضاف أنه «عمل إجرامي تمامًا مثل تلك الهجمات على الأهداف المدنية والمطارات والمستشفيات المدنية. لذا آمل ألا يبقى أحد من أولئك الذين من أجل مصالحهم الاقتصادية والتجارية يدعمون شخصًا يقصف أهدافًا مدنية. أنا هنا لا أشير إلى الفرنسيين!».

وفي وقت سابق اليوم، دعا رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، غسان سلامة، المجتمع الدولي إلى «تطبيق العقوبات الملائمة على من أمر ونفذ وسلّح هذه العملية»، معلنًا ارتفاع عدد ضحايا الهجوم إلى 44 قتيلًا وأكثر من 135 مصابًا.

كان جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية فرع تاجوراء، أعلن «تعرض مركز إيواء تاجوراء للمهاجرين غير الشرعيين لقصف جوي عنيف أودى بحياة عدد كبير من المهاجرين جرحى ووفيات».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«فيسبوك» و«يوتيوب» تتصدّيان للعلاجات الزائفة على الإنترنت
علوم وتكنولوجيا
بالفيديو.. مالك الزناد يبدأ أولى تدريباته العنيفة بلندن مع ماكجيجان
رياضة محلية
«فرانس برس»: هذه أهداف حفتر من التصعيد تجاه تركيا
ليبيا
حكومة هونغ كونغ تندد بالعنف والصين تطالب بملاحقات جنائية بعد اقتحام البرلمان
دولى
كاركاتير خيري - صفقة القرن!
كاريكاتير
الصراع في ليبيا يمتد إلى المياه.. ويهدد 4 ملايين بـ«العطش»
ليبيا
في مؤتمر تأسيس الهيئة البرقاوية.. الكزة يدعو إلى مصالحة وتوزيع عادل للثروة
ليبيا
حدث في مثل هذا اليوم: رحيل الشاعر الجيلاني طريبشان
ثقافة وفن
إيفانكا ترامب عرضة للسخرية عبر وسائل التواصل بسبب حضورها الدائم إلى جانب الرئيس
دولى
ليبيا تلغي معسكر منتخبها في تركيا
رياضة محلية
من بين 600 مشروع عالمي ..«أجوكو» تفوز بجائزة «شلمبرجير» للإنجاز
ليبيا
صحف فرنسية تكشف سيناريوهات وأسباب غيرت قواعد اللعبة في «حرب العاصمة»
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

تساقط شعرك يخفي مشكلات صحية خطيرة