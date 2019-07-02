بعد إحالة 17 مسؤولًا للتحقيق... تكليف نائبة مدير «بنغازي الطبي» بتسيير العمل بالمركز

مركز بنغازي الطبي. (أرشيفية: الإنترنت)

كلف وزير الصحة بالحكومة الموقتة الدكتور سعد عقوب، نائبة مدير مركز بنغازي الطبي، فتحية العريبي بتسيير العمل بالمركز بعد إيقاف المسؤولين الـ17 المذكورة أسماءهم بكتاب المحامي العام بمحكمة استئناف بنغازي رقم (1-1- 2345- 2019) عن العمل إلى حين الفصل في القضية.

وجاء التكليف في خطاب وجهه عقوب إلى نائب مدير مركز بنغازي الطبي اطلعت عليه «بوابة الوسط» اليوم الاثنين، وجاء فيه «إلحاقًا للكتاب السابق رقم (1-1-2940-2019) بشأن وضع كتاب مجلس الوزراء رقم (19-3325) والمتضمن إيقاف المعنيين عن العمل الواردة أسمائهم بمكتب المحامي العام بمحكمة استئناف بنغازي والمنتهي بإحالة المعنيين للتحقيق يطلب منكم وعلى وجه السرعة ولمصلحة التحقيق إيقاف المعنيين بالكتاب والذين امتثلوا للتحقيق وفقًا لكتاب مدير عام مركز بنغازي الطبي ( م. ب. ط. 201) عن العمل إلى حين انتهاء التحقيقات وفقًا للقوانين واللوائح المعمول بها، على أن يتولى المساعدين تسيير مهام الوظائف إلى حين الفصل في الموضوع».

وأصدر مكتب المحامي العام في بنغازي في أواخر يونيو الماضي قرارًا بإيقاف وإحالة 17 مسؤولًا بمركز بنغازي الطبي على رأسهم مدير عام المركز، للتحقيق معهم في عدة تهم أهمها إهدار المال العام وإساءة استخدام وتداول أدوية منتهية الصلاحية، بعد أن سلمت اللجنة المكلفة تقصي الحقائق في المركز الطبي تقريرها.

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وأكدت مذكرة تحصلت «بوابة الوسط» على نسخه منها، وانفردت في نشر تفاصيلها، أن الـ17 مسؤولًا وُجهت لهم عدة تهم تتمثل في تدني مستوى الخدمات المقدمة للمواطن في أقسام (الطوارئ والعيادات الخارجية والإيواء والعناية)؛ بسبب الإهمال والتقصير من مديري الإدارات في الصيدلية والتمريض، ومكتب التفتيش والمتابعة وقسم الأمن والسلامة، وإدارة الشؤون الطبية وقسم الآشعة، كما تبين للجنة وجود أدوية ومستلزمات طبية منتهية الصلاحية.