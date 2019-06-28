«عمليات الكرامة»: أسقطنا طائرة تركية دون طيار فوق طريق المطار بطرابلس

أعلنت «غرفة عمليات الكرامة» التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، اسقاط طائرة بدون طيار مسيرة فوق طريق المطار بطرابلس.

وقال المركز الإعلامي لـ«غرفة عمليات الكرامة» الجمعة قامت قواتنا بـ«سقاط طائرة بدون طيار تركية مسيرة في طريق المطار حاولت استهداف مواقع لقواتنا».

جريدة «الوسط»: غريان تغير حسابات «حرب العاصمة»

وأشار المركز الإعلامي لـ«غرفة عمليات الكرامة» إلى أن منطقة مطار طرابلس العالمي تشهد اشتباكات بين القيادة العامة للقوات المسلحة وقوات حكومة الوفاق، ولم يتسن لـ«بوابة الوسط» التأكد من مصادر مستقلة.