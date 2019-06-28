الأرصاد: الطقس معتدل شمالًا ومرتفع جنوبًا

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 28 يونيو 2019, 11:25 صباحا

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، أن يميل الطقس إلى الاعتدال على أغلب مناطق الشمال، مع رطوبة مرتفعة على المناطق الساحلية، بينما تميل درجات الحرارة إلى الارتفاع على أغلب مناطق الوسط والجنوب.

وأشارت نشرة المركز، اليوم الجمعة، إلى تراوح درجات الحرارة القصوى على أغلب المناطق الساحلية بين 26 و31 درجة مئوية، وبين 32 و38 على الدواخل، بينما تتراوح على أغلب مناطق الوسط والجنوب بين 38 و41 درجة مئوية.

رأس أجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة
السماء صافية إلى قليلة السحب، مع احتمال ظهور شبورة مائية أثناء الليل والصباح الباكر على بعض المناطق الساحلية، ومن المتوقع تكاثر السحب غدًا على بعض مناطق الساحل والدواخل، مع احتمال تساقط أمطار خفيفة.

وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، فيما تتراوح درجات الحرارة القصوى على المناطق الساحلية بين 26 و31 درجة مئوية، وبين 32 و38 درجة مئوية على الدواخل.

الخليج - سهل بنغازي حتى أمساعيد - جالو - مراده
السماء صافية إلى قليلة السحب، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 26 و31 درجة مئوية على المناطق الساحلية، وبين 32 و38 درجة مئوية على الدواخل.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحماده
السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح جنوبية ثم تصبح جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتتحول ظهر اليوم إلى شمالية غربية، ثم شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة. وتتراوح درجات الحرارة القصوى على تلك المناطق بين 38 و43 درجة مئوية.

الكفرة - السرير - تازربو
السماء صافية، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، بينما تكون متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة غدًا، على تازربو والسرير. وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 38 و42 درجة مئوية.

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