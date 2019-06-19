«الأعلى للدولة»: مبادرة السراج تمثل أساسًا يمكن الانطلاق منه لإنهاء الانقسام

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 19 يونيو 2019, 11:25 صباحا
رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري. (أرشيفية: المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة)

رحب المجلس الأعلى للدولة برئاسة خالد المشري، بالمبادرة السياسية التي أطلقها رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، وتدعو إلى عقد ملتقى وطني، وإجراء انتخابات قبل نهاية العام الجاري، قائلاً إنه «يرحب بأي مبادرة أيًا كان مصدرها في سبيل صد العدوان وحقن الدماء والخروج بالبلاد من أزمتها».

واعتبر المجلس، في بيان نشره عبر صفحته بموقع «فيسبوك»، صباح الأربعاء، أن «المبادرة تمثل أساسًا يمكن الانطلاق منه لعقد ملتقى وطني يتفق فيه الليبيون على خطوات من شأنها إنهاء الانقسام»، مشيرًا إلى أن «أعضاء المجلس بحثوا في الجلسة رقم 42 المبادرة حول العودة للعملية السياسة وجرى تكليف اللجان الفنية بدراسة الملاحظات التي أبديت حول المبادرة وعرضها بشكل نهائي على المجلس في الجلسة القادمة».

وأكد المجلس على «الثوابت التي يؤمن بها في أن يكون الاتفاق السياسي الإطار الشرعي والوحيد لأي حل سياسي يراد تطبيقه تجنبًا لخلق أزمة جديدة حول الشرعية».

وشدد المجلس على تمسكه بمبدأ «مدنية الدولة والتداول السلمي للسلطة ورفض أي مظهر من مظاهر عسكرة الدولة وحكم الفرد، والتأكيد على إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية تستمد شرعيتها من الدستور الليبي المعد من اللجنة التي انتخبها الشعب الليبي. تجنبًا لإطالة أمد المراحل الانتقالية».

اقرأ أيضًا.. ننشر أبرز بنود مبادرة السراج لحل الأزمة السياسية في ليبيا

وكان «السراج»، دعا إلى مبادرة سياسية لحل الأزمة الليبية، تتضمن عدة بنود أهمها الدعوة لملتقى ليبي بالتنسيق مع البعثة الأممية، وبتمثيل جميع مكونات الشعب الليبي ومن جميع المناطق، ممن لهم التأثير السياسي والاجتماعي، والمؤمنين بالوصول إلى حل سلمي وديمقراطي وضد عسكرة الدولة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

لاعب و100 مليون يورو يمهدان لعودة نيمار إلى برشلونة
رياضة عالمية
كونتي: يوجد في ليبيا صراع من نوع خاص ونتعاون معها ضد مهربي البشر
ليبيا
عقيلة صالح: لن نعود لـ«الصخيرات» والتوافق بين السراج وحفتر مستحيل
ليبيا
الملاكم الليبي الزناد يقرر الرحيل
رياضة محلية
النائب حمودة سيالة: «اجتماع طرابلس» يلغي بالإجماع منصب القائد العام للجيش
ليبيا
«داخلية الوفاق» تسلم 20 مركبة لمديريتي أمن طرابلس ومصراتة وإدارة المرور
ليبيا
الرقابة على الأغذية: عينات «الدلاع» مطابقة للمواصفات
ليبيا
تراجع الصادرات الإيرانية إلى ليبيا بنسبة 68.8%
ليبيا
ساحر هندي يذهب ضحية ألعابه السحرية في نهر الغانغ
منوعات
قرارات هامة لبناء أجسام المنطقة الشرقية
رياضة محلية
كاركاتير خيري - إجماع عالمي .. لا للحل العسكري في ليبيا!
كاريكاتير
8.736 مليار دولار مبيعات النقد في 8 أشهر والرسوم عليها 22.06 مليار دينار
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

الأمراض العقلية تؤثر على خُمس من يعيشون بمناطق الحرب