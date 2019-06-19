إصابة فلسطيني برصاص عشوائي في حي الفاتح ببنغازي

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 19 يونيو 2019, 12:42 صباحا
مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث في مدينة بنغازي. (أرشيفية: بوابة الوسط)

أصيب مهند عصام عيد، فلسطيني الجنسية، برصاص عشوائي في حي الفاتح بمدينة بنغازي شرق البلاد. 

وقالت مسؤولة مكتب الإعلام بمستشفى الجلاء للجراحة والحوادث فاديا البرغثي في تصريح إلى «بوابة الوسط»، إن مهند (23 عامًا) أحد سكان منطقة الكويفية كان يقف أمام محل تجاري بمنطقة حي الفاتح فأصيب بطلق ناري في الرجل اليسرى. 

وأوضحت البرغثي، أن حالته الصحية مستقرة وإصابته ليست بخطيره، ويتلقى العلاج والخدمات اللازمه بالمستشفى. 

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يذكر أن مدينة بنغازي كغيرها من المدن الليبية تعاني من فوضى انتشار السلاح الذي عجزت الحكومات المتعاقبة عن جمعه منذ سقوط النظام السابق، ما ادى الى سقوط مئات المدنيين بين قتيل وجريح.

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