افتتاح أقسام بمقر مستشفى الجمهورية الموقت

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 17 يونيو 2019, 08:20 صباحا
الثني يستمع إلى شرح من المسؤولين لدى افتتاح أقسام بمقر مستشفى الجمهورية الموقت داخل أبراج مركز بنغازي الطبي.(الحكومة الموقتة)

افتتح رئيس الحكومة الموقتة، عبد الله الثني، أقسام أمراض الباطنة للرجال والنساء بمقر مستشفى الجمهورية الموقت داخل أبراج مركز بنغازي الطبي.

وشدد الثني، حسب المكتب الإعلامي لبلدية بنغازي، على ضرورة الإسراع في الانتهاء من مشروع صيانة وإنشاءات مستشفى الجمهورية في مقره بوسط المدينة في المدة المقررة بـ30 شهرًا كحد أقصى.

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واتخذت الحكومة الموقتة خطوات لما تقول إنه «إعادة إعمار بنغازي»، إذ منحت لجنة إعادة الاستقرار للمدينة الإذن لبلدية بنغازي بالتعاقد مع شركة «ليد» للاستشارات لتنفيذ مشروع دراسات المخطط العام والتوسعات المستقبلية لحاضرة بنغازي.

وفي مارس الماضي، قررت اللجنة رفع ميزانية مشاريع استقرار البلدية إلى مليار و767 مليون دينار خلال العام 2019. وتشكلت اللجنة بقرار من رئيس مجلس النواب، وتضم في عضويتها محافظ المصرف المركزي في البيضاء علي الحبري، وعميد بلدية بنغازي المهندس الصقر بوجواري.

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