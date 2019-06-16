التعاقد مع شركة استشارات لتنفيذ مخطط «حاضرة بنغازي»

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 16 يونيو 2019, 03:55 مساء
من اجتماع لجنة إعادة الاستقرار لمدينة بنغازي برئاسة الثني. (الحكومة الموقتة)

منحت لجنة إعادة الاستقرار لمدينة بنغازي الإذن لبلدية بنغازي بالتعاقد مع شركة «ليد» للاستشارات لتنفيذ مشروع دراسات المخطط العام والتوسعات المستقبلية لحاضرة بنغازي.

جاء ذلك خلال اجتماع ترأسه رئيس الحكومة الموقتة عبد الله الثني، اليوم الأحد، بمكتبه بمقر ديوان مجلس الوزراء في مدينة بنغازي، بحضور أعضاء اللجنة محافظ مصرف ليبيا المركزي علي الحبري، ورئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي المهندس صقر بوجواري، حسب الصفحة الرسمية للحكومة الموقتة بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

واستعرضت اللجنة خلال اجتماعها تقرير لجنة الإشراف والمتابعة رقم (9) لسنة 2019 ميلادي عن تنفيذ المشروعات المتعاقد عليها وسير عملها. وأصدر الثني تعليماته بضرورة الإسراع في تحديد سقف وجدول زمني لتنفيذ المشروعات المعتمدة بالميزانية التقديرية للجنة.

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وفي مارس الماضي، قررت اللجنة رفع ميزانية مشاريع استقرار البلدية إلى مليار و767 مليون دينار خلال العام 2019.

وتشكلت اللجنة بقرار من رئيس مجلس النواب، وتضم في عضويتها محافظ المصرف المركزي في البيضاء علي الحبري، وعميد بلدية بنغازي المهندس الصقر بوجواري.

وتعمل اللجنة، حسب القرار، على حل المختنقات التي تعانيها المدينة، والمشاريع التي تنفذها الحكومة الموقتة.

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