نصب مصائد ضوئية في غات للكشف عن البعوض الناقل للأمراض

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 13 يونيو 2019, 07:31 مساء
مستنقعات المياه جراء السيول الغزيرة في غات. (الإنترنت)

قال رئيس الفريق الطبي مدير مكتب صحة طوارئ المجتمع بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض، الدكتور محمد العزيبي إن الفريق قام «بنصب مصائد ضوئية بالقرب من المستنقعات المائية وأماكن تواجد الحيوانات النافقة» في مدينة غات «للكشف عن البعوض الناقل للأمراض».

وأضاف العزيبي في تصريح نقله المكتب الإعلامي للمركز إن الفريق الطبي يواصل إجراء المسح الطبي للنازحين المقيمين في مراكز الإيواء جراء السيول التي اجتاحت مدينة غات في أقصى جنوب غرب ليبيا، خلال الأيام الماضية.

وأوضح العزيبي أن عملية المسح تشمل الكشف عن الأمراض التنفسية والجلدية المعدية التي قد تحدث نتيجة تردي الوضع الصحي بالمدينة، مشيرًا إلى أن المركز الوطني لمكافحة الأمراض «سلّم أقراصًا لمعالجة مياه الشرب، إلى مدير مكتب الرقابة الصحيّة التابع للمركز الوطني بالمعبر الحدودي ايسين».

وأشار المكتب الإعلامي إلى أن الفريق الطبي التابع للمركز الوطني لمكافحة الأمراض اجتمع عقب وصوله إلى مدينة غات مع مدير مستشفى غات العام لاطلاعه على خطة عمل الفريق في المدينة لدعم المتضررين من الأهالي جراء السيول.

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وزار المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، اليوم مدينة غات رفقة وفد ضم ممثلين عن برنامج الغذاء العالمي والبرنامج الإنمائي وصندوق الأمم المتحدة للسكان واليونيسيف والصحة العالمية والهجرة الدولية ومفوضية اللاجئين ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية.

وقالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبر حسابها على موقع «تويتر» إن سلامة اسمتع والوفد المرافق له «لهموم واحتياجات السكان خاصة المتضررين من السيول، في لقائه مع فعاليات مدينة غات».

وأوضحت البعثة أن زيارة سلامة إلى غات استهدفت لقاء عدد من فعاليات المدينة والاطلاع على الأوضاع الإنسانية جراء السيول التي حدثت أخيرًا والأضرار الناجمة عنها بما فيها نزوح آلاف السكان. ومتابعة أعمال الإغاثة التي تنفذها الوكالات التابعة للأمم المتحدة.

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