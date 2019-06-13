سلامة من غات: على الليبيين الذين يتقاتلون في طرابلس أن ينظروا لأهل الجنوب

قال مبعوث الأمم المتحدة رئيس بعثتها للدعم في ليبيا، غسان سلامة، إن «على الليبيين الذين يتقاتلون في طرابلس أن ينظروا إلى الجنوب لأن أهله حريصون على وحدة ليبيا»، داعيًا إياهم إلى الاستماع لأهالي المنطقة.

وأضاف سلامة في مؤتمر صحفي عقده خلال زيارته إلى مدينة غات جنوب غرب البلاد، اليوم الخميس أن «أهل الجنوب هم أهل سلام وأهل وسطية وهم حريصون على بناء الدولة ومؤسساتها فلا تهمشوهم أو تصموا آذانكم عن أصواتهم ومن الأجدر أن تستمعوا إليهم».

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ووصل سلامة، اليوم الخميس، إلى مدينة غات رفقة وفد ضم ممثلين عن برنامج الغذاء العالمي والبرنامج الإنمائي وصندوق الأمم المتحدة للسكان واليونيسيف والصحة العالمية والهجرة الدولية ومفوضية اللاجئين ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية.

وقالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبر حسابها على موقع «تويتر» إن سلامة اسمتع والوفد المرافق له «لهموم واحتياجات السكان خاصة المتضررين من السيول، في لقائه مع فعاليات مدينة غات».

وأوضحت البعثة أن زيارة سلامة إلى غات استهدفت لقاء عدد من فعاليات المدينة والاطلاع على الأوضاع الإنسانية جراء السيول التي حدثت أخيرًا والأضرار الناجمة عنها بما فيها نزوح آلاف السكان. ومتابعة أعمال الإغاثة التي تنفذها الوكالات التابعة للأمم المتحدة.

وأضافت أن سلامة «شدد في لقائه اليوم مع فعاليات مدينة غات على أهمية تكامل جهود الإغاثة، التي تقوم بها وكالات الأمم المتحدة في قطاعات الصحة والغذاء والمياه والإصحاح البيئي وغيرها، مع الجهود المحلية لمساعدة المتضررين على تجاوز آثار الأزمة الراهنة والتركيز على استمرار الدعم».

لقاء سلامة مع الفعاليات المحلية في غات. (البعثة الأممية)