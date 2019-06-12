سفير بريطانيا: التوزيع العادل للثروة الليبية يجب أن يكون مطروحًا في أي عملية سياسية

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 12 يونيو 2019, 11:17 مساء
مارتن رينولدز السفير البريطاني في ليبيا (موقع الخارجية البريطانية)

شدد السفير البريطاني في ليبيا، مارتن رينولدز، على ضرورة أن يكون التوزيع العادل للثروة مطروحًا في أي عملية سياسية تقودها الأمم المتحدة لحل الأزمة في ليبيا.

جاء ذلك في تعليق للسفير البريطاني على تقرير لـ«التايمز» البريطانية نقلته «بوابة الوسط»، حول مخاطر امتداد الصراع في ليبيا إلى الثروة النفطية.

وقال السفير إن موقف المملكة المتحدة واضح بأن «موارد ليبيا النفطية تخص كل الليبيين. على جميع الأطراف احترام المحايدة» في توزيع هذه الموارد.

وأبرزت جريدة «التايمز» البريطانية في تقرير لمراسلها في طرابلس تطورات الوضع الميداني لحرب العاصمة، ومخاطر امتداد الصراع في ليبيا إلى الثروة النفطية، حيث تحدث التقرير عن فتح جبهة جديدة للحرب تشمل تضليلًا إعلاميًّا، وحملات ضغط ودعاية، بدلًا عن استخدام قوة السلاح.

وأشار التقرير، إلى أن عملية السيطرة على العاصمة تفلت من يد قوات القيادة العامة بقيادة المشير خليفة حفتر، إذ «لا تزال قواته عالقة في النواحي الجنوبية من العاصمة، ولهذا قرر أن ينقل المعركة إلى حقول النفط والثروة النفطية»، على حد وصف الجريدة البريطانية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تراجع الدولار والإسترليني في السوق الرسمية
ليبيا
بالأرقام..الدول التي تملك «أكبر احتياطي من الذهب»
اقتصاد
السوق الرسمية: الدولار يواصل انخفاضه أمام الدينار
ليبيا
الطوير: لا جدوى من خوض تصفيات الشان
رياضة محلية
«طرابلس المركز» تعلن عدم صلاحية شواطئها للسباحة أو الصيد
ليبيا
غات بعد السيول: النازحون يشكون من التلاعب في مواد الإغاثة
ليبيا
مجلس الأمن يؤكد ضرورة التنفيذ الصارم لحظر توريد الأسلحة إلى ليبيا
ليبيا
السراج: البلاد كانت على أبواب تسوية سياسية
ليبيا
أزمة قانونية تُعدل قرار إعادة نهائي دوري أبطال أفريقـيا
رياضة عالمية
أسعار«المركزي» للعملات منذ 2011 وحتى 2019: مسار تصاعدي للدولار وهبوط الاسترليني ...
ليبيا
بعد سرت.. مصراتة دون مياه
ليبيا
خبير نفطي يشرح أسباب فشل السياسات الاقتصادية والاستثمارية بعد العام 1990
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

الأمم المتحدة تطلب موظفين «شباب» من ليبيا