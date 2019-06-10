حالة الطقس المتوقعة اليوم الإثنين (10 يونيو)

توقَّع المركز الوطني للأرصاد الجوية ارتفاع درجات الحرارة على أغلب مناطق غرب البلاد نتيجة امتداد منخفض جوي حراري صحراوي، مشيرًا إلى أن هذا المنخفض يؤدي إلى موجة حر تستمر حتى يوم الجمعة المقبل، وتتراوح درجات الحرارة بين 40 و46 درجة مئوية.

وأشارت النشرة الجوية الصادرة عن المركز إلى «احتمال هطول أمطار متفرقة على أقصى المناطق الحدودية للغرب الليبي (رأس أجدير، نالوت، غدامس، غات )»، بينما تكون معتدلة نسبيًّا على مناطق الساحل الشرقي لتتراوح بين 26 و33 درجة مئوية.

وتنقشع السحب الممطرة على نحو تدريجي من على مناطق الجنوب الغربي، مع ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة على أغلب مناطق الدواخل، بينما تبقى معتدلة نسبيًّا على المناطق الساحلية .

رأس أجدير حتى رأس لانوف- سهل الجفارة - جبل نفوسة

السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 30 و33 درجة مئوية على المناطق الساحلية وبين 35 و40 درجة مئوية على الدواخل، ولا تتجاوز 28 درجة مئوية على سرت.



الخليج - سهل بنغازي حتى أمساعد - جالو – مراده

السماء صافية إلى ظهور بعض السحب المتفرقة مع ظهور شبورة مائية أثناء الليل والصباح الباكر على بعض المناطق الساحلية، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 23 و29 درجة مئوية على المناطق الساحلية، و 32 و37 درجة مئوية على الدواخل.