البحث الجنائي بنغازي تنشر نقاط تفتيش على الطريق الساحلي شرق سرت

آلية تابعة للبحث الجنائي في بنغازي على بعد 40 كيلومترا من مدينة سرت. (البحث الجنائي بنغازي)

أعلنت الإدارة العامة للبحث الجنائي بنغازي عن نشر نقاط تفتيش على الطريق الساحلي بعد 40 كيلو شرق مدينة سرت، وذلك وفق منشور على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

جاء ذلك بعد يوم واحد من إعلان آمر القوات الخاصة، اللواء ونيس بوخمادة، عن تكليفات من القيادة العامة بمهام جديدة في منطقة الموانئ والهلال النفطي، إذ يكون تمركز القوات ببلدة رأس لانوف، على أن تنشر دوريات من المنطقة الممتدة من أجدابيا شرقًا إلى ما قبل مدينة سرت غربًا.

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كان آمر المنطقة الوسطي التابعة لحكومة الوفاق اللواء محمد الحداد تعهد خلال لقائه مع عدد من الضباط العسكريين وأفراد قوة حماية وتأمين سرت يوم الجمعة بتقديم الدعم اللازم وتوفير الإمكانيات العسكرية للقيام بواجباتهم العسكرية، مشيرًا إلى أن زيارته إلى المدينة شهدت إعلان الطوارئ وانتشار قوة عسكرية كبيرة بجزيرتي أبوهادي وأبوزاهية.