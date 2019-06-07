آمر المنطقة الوسطى يتفقد مواقع عسكرية ويتعهد بدعم قوة حماية وتأمين سرت

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي | الجمعة 07 يونيو 2019, 04:59 مساء
جولة اللواء محمد الحداد التقدية لأحد المواقع العسكرية في سرت. (صفحة قوة تأمين وحماية سرت على فيسبوك)

تفقد آمر المنطقة العسكرية الوسطى المكلف من المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، اللواء محمد الحداد، أمس الخميس، عددًا من المواقع العسكرية والاطمئنان على الأوضاع الأمنية والحدود الإدارية لمدينة سرت كما تفقد تمركزات أفراد قوة حماية وتأمين سرت.

ورافق اللواء محمد الحداد خلال الزيارة التي جاءت بمناسبة تهنئة العسكريين في المدينة بمناسبة عيد الفطر عدد من ضباط الجيش الليبي بالمنطقة الوسطى وآمر قوة حماية وتأمين سرت العميد النعاس عبدالله النعاس وضباط غرفة حماية سرت.

وقال مصدر عسكري من غرفة عمليات حماية سرت لـ«بوابة الوسط» إن اللواء محمد الحداد تفقد أفراد قوة حماية وتأمين سرت بمختلف مواقعهم العسكرية وهم يؤدون واجبهم العسكرى لحماية وتأمين المدينة من أى خروقات أمنية.

وأضاف المصدر أن آمر المنطقة العسكرية الوسطى تفقد أيضًا بوابة الثلاتين بالمدخل الغربي لمدينة سرت وبوابة أبوزاهية مدخل المدينة الشرقي والتقى مع العسكريين وأفراد الجيش وأطمأن على الوضع الأمني وقدم لهم التهاني بمناسبة عيد الفطر.

وأكد المصدر أن اللواء محمد الحداد تعهد خلال لقائه مع عدد من الضباط العسكريين وأفراد قوة حماية وتأمين سرت أثناء الزيارة بتقديم الدعم اللازم وتوفير الإمكانيات العسكرية للقيام بواجباتهم العسكرية، مشيرًا إلى أن الزيارة شهدت إعلان الطوارئ وانتشار قوة عسكرية كبيرة بجزيرتي أبوهادي وأبوزاهية.

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