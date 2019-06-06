بلدي غات يؤكد حالتي وفاة و24 مفقودًا و1568 نازحًا جراء السيول

جانب من السيول التي ضربت مدينة غات, (أرشيفية : الإنترنت)

قال المجلس البلدي بمدينة غات إن السيول التي تضرب المدينة منذ الإثنين الماضي، خلَّفت حتى الآن 628 أسرة نازحة، بمجموع 1568 نازحًا، موزعين على حمسة مراكز للإيواء، فيما تم تسجيل حالتي وفاة حتى الآن، وتضررت ستة أحياء بالكامل، كما أن 24 شخصًا فقدوا أو انقطع بهم التواصل حتى الآن.

وأوضح المجلس البلدي غات في بيان اليوم أن كل الاحصائيات التي يتم نشرها حول أزمة الفيضانات في غات غير دقيقة، إلا ما يتم نشره عن طريق الهلال الأحمر الليبي أو المجلس البلدي غات «لأن فرق الحصر منتشرة في كل مناطق البلدية».

بلدي غات ينشر صورًا لأضرار السيول بأحياء تازروك وجوفاري وتينجربن

وكان المجلس البلدي قال إن عددًا من بلديات الجنوب استجابت لنداءات الاستغاثة التي أطلقها من قبل، لإنقاذ غات من السيول التي تضربها منذ الإثنين الماضي، مؤكدًا أن بلدية غات وضواحيها بلا ماء ولا كهرباء منذ 72 ساعة مضت.

وأوضح المجلس البلدي، في بيان اليوم، أن فرق الهلال الأحمر أوباري وصلت بالفعل إلى غات، كما وصلت قافلة مساعدات من صندوق التضامن أوباري، «وتجهيز قافلة من المجلس البلدي وادي عتبة، وقوافل أخرى تنطلق غدًا من بلدية سبها».

وتجتاح مدينة غات (أقصى جنوب غرب ليبيا) سيول قوية إثر أمطار غزيرة هطلت على المدينة المتاخمة مع الحدود الجزائرية يوم الإثنين الماضي.