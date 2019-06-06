بلدي غات ينشر صورًا لأضرار السيول بأحياء تازروك وجوفاري وتينجربن

مشاهد من الدمار الذي خلفته سيول غات على أحياء المدينة, 6 يونيو 2019 (بلدي غات)

نشر المجلس البلدي لمدينة غات عددًا من الصور تظهر مدى الدمار الذي خلّفته السيول التي تضرب المدينة حاليًا.

وظهرت في الصور الأضرار التي أضرت بمنازل عدد من المواطنين في أحياء تازروك وجوفاري وتينجربن.

وقال المجلس البلدي في بيان إن فرق الحصر ما زالت مستمرة في تقييم الأضرار المادية التي لحقت بالممتلكات الخاصة والعامة.

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وتجتاح مدينة غات (أقصى جنوب غرب ليبيا) سيول قوية إثر أمطار غزيرة هطلت على المدينة المتاخمة مع الحدود الجزائرية يوم الإثنين الماضي.

مشاهد من الدمار الذي خلفته سيول غات على أحياء المدينة, 6 يونيو 2019 (بلدي غات)

مشاهد من الدمار الذي خلفته سيول غات على أحياء المدينة, 6 يونيو 2019 (بلدي غات)

مشاهد من الدمار الذي خلفته سيول غات على أحياء المدينة, 6 يونيو 2019 (بلدي غات)

مشاهد من الدمار الذي خلفته سيول غات على أحياء المدينة, 6 يونيو 2019 (بلدي غات)

مشاهد من الدمار الذي خلفته سيول غات على أحياء المدينة, 6 يونيو 2019 (بلدي غات)

مشاهد من الدمار الذي خلفته سيول غات على أحياء المدينة, 6 يونيو 2019 (بلدي غات)

مشاهد من الدمار الذي خلفته سيول غات على أحياء المدينة, 6 يونيو 2019 (بلدي غات)