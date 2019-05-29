إصابة مدنيين اثنين بأعيرة عشوائية بمنطقتي بوهديمة وشبنة في بنغازي

بنغازي - بوابة الوسط: سالم العبيدي | الأربعاء 29 مايو 2019, 08:46 مساء
مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث في بنغازي. (أرشيفية: بوابة الوسط)

أُصيب مدنيان اثنان بأعيرة عشوائية بأماكن متفرقة في مدينة بنغازي شرق البلاد، بحسب ما أعلنته مسؤولة مكتب الإعلام بمستشفى الجلاء للجراحة والحوادث فاديا البرغثي.

وقالت البرغثي في تصريح إلى «بوابة الوسط»، اليوم الأربعاء، إن المستشفى استقبل كلا من إسماعيل علي إسماعيل (55 عامًا) مصابا في ساقه اليسرى بطلق ناري عشوائي أمام منزله بمنطقة بوهديمة، وأيمن رشيد سالم (23 عامًا) مصابا بطلق ناري في الساق اليمنى أثناء قيادته للسيارة في منطقة شبنة.

وأوضحت مسؤولة الإعلام بمستشفى الجلاء للجراحة والحوادث أن حالة المصابين الصحية مستقرة وتلقيا الخدمات الصحية والرعاية اللازمة بالمستشفى.

يشار إلى أن مدينة بنغازي، كغيرها من المدن الليبية، تعاني فوضى انتشار السلاح الذي عجزت الحكومات المتعاقبة عن جمعه منذ سقوط النظام السابق، ما أدى إلى سقوط مئات الضحايا بين قتلى وجرحى في صفوف المدنيين.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الخارجية الأميركية: بومبيو ونظيره المصري ناقشا سبل التوصل لحل سياسي في ليبيا ...
ليبيا
القيادة العامة: تسليم الإرهابي هشام عشماوي جرى وفقًا للتعاون القضائي بين ليبيا ...
ليبيا
بالصور: المشير حفتر يستقبل رئيس المخابرات العامة المصرية
ليبيا
سلامة يدعو الأمم المتحدة «لإنقاذ صدقيتها ونفسها» في ليبيا
ليبيا
غسان سلامة يؤكد «تبديد سوء الفهم» مع المشير حفتر
ليبيا
نيمار يرد على شارة قرار برازيلي بمروحية الـ15 مليون دولار
رياضة عالمية
ثلاث قمم في مكة على وقع طبول الحرب
عربى
صندوق النقد: معارك ليبيا تضاعف تقلبات أسعار النفط
ليبيا
حفتر: في حال سلمت الميليشيات أسلحتها لن تكون هناك حاجة لوقف إطلاق النار
ليبيا
المشير خليفة حفتر يتهم مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا بـ«الانحياز»
ليبيا
صحف فرنسية: لا مؤشرات لحل الأزمة الليبية قريبًا
ليبيا
«موائد الرحمن» في ليبيا.. تكافل اجتماعي للنازحين والمهاجرين
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

الشمس لن تغرب عن هذه المدينة لمدة 50 يومًا