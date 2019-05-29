السوق الرسمية: ارتفاع الدولار وتراجع الاِسترليني واليورو أمام الدينار

تواصل العملة الأميركية ارتفاعها أمام العملة الليبية في السوق الرسمية، اليوم الأربعاء، إذ سجل متوسط سعر الدولار ارتفاعاً إلى 1.4012 دينار، مقابل 1.4001 دينار أمس الثلاثاء، بحسب بيانات مصرف ليبيا المركزي.

بينما تراجعت العملة الأوروبية، لينخفض اليورو إلى 1.5639 دينار، مقابل 1.5661 دينار، كما تراجعت العملة البريطانية ليسجل الإسترليني 1.7735 دينار، مقابل 1.7758 دينار.

واستقر سعر صرف الين الياباني عند 1.28 دينار، في حين تراجع سعر صرف اليوان الصيني إلى 0.2027 دينار، مقابل 0.2028 دينار .

وبالنسبة لبعض العملات الخليجية خلال الفترة نفسها، زاد سعر صرف الريال السعودي أمام العملة الليبية ليسجل 0.3736 دينار، مقابل 0.3734 دينار، و الدرهم الإماراتي إلى 0.3815 دينار، مقابل 0.3812 دينار.