البعثة الأممية ترحب بإطلاق الصحفيين القرج والشيباني وتدعو لإطلاق كافة المحتجزين تعسفيًا

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 25 مايو 2019, 08:15 مساء

أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم السبت، ترحيبها بإطلاق الصحفييْن العامليْن مع قناة «ليبيا الأحرار» محمد القرج ومحمد الشيباني، وعودتهما «الآمنة إلى أسرتيهما في الزنتان»، وفق ما نشرته عبر صفحتها على «فيسبوك».

وكررت البعثة الأممية «دعوتها إلى إطلاق جميع الأشخاص الذين تم اعتقالهم واحتجازهم بشكل تعسفي في كل أرجاء ⁧‫ليبيا‬⁩». ‬

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وأعلنت قناة «ليبيا الأحرار»، أمس الجمعة، إطلاق صحفييها محمد القرج ومحمد الشيباني ووصولهما إلى مدينة الزنتان، بحسب ما أكدته عائلتا الصحفيين للقناة.

كانت القناة أعلنت أنها فقدت اتصالها بالصحفييْن في 2 مايو الجاري أثناء تغطيتهما الاشتتباكات الجارية في جنوب العاصمة بين القوات التابعة لحكومة الوفاق الوطني، والقوات التابعة للقيادة العامة منذ الرابع من أبريل الماضي.

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