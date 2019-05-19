إيداع حوافظ المعاشات التضامنية بالمنطقة الوسطى ليناير وفبراير بالمصارف

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي | الأحد 19 مايو 2019, 09:45 مساء
صندوق التضامن الاجتماعي فرع المنطقة الوسطى. (أرشيفية: الإنترنت)

أكد مدير فرع صندوق التضامن الاجتماعي بالمنطقة الوسطى، يوسف النواري أن حوافظ المعاشات الأساسية التضامنية عن شهري يناير وفبراير الماضيين جرى إيداعها لدى المصارف التجارية في البلدية.

وقال النواري لـ«بوابة الوسط» اليوم الأحد، إن القيمة الإجمالية للحوافظ المالية للمعاشات الأساسية بالمنطقة تبلغ نحو ثلاثة مليون و620 ألف دينار.

وأشار النواري إلى أن صندوق التضامن الاجتماعي بالمنطقة الوسطى يقوم حاليا بتذليل المعوقات التي تواجه مراكز إعادة تأهيل المعاقين ومدارس الصم والبكم من خلال توفير بعض الإمكانيات اللازمة لهم.

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