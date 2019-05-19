الخليج العربي تبحث الاستفادة من خبرات «هاليبرتون»

عضو لجنة الإدارة للاستكشاف والإنتاج والإمداد والمعلومات بشركة الخليج للنفط ومدير شركة هاليبرتون. (شركة الخليج)

بحثت شركة الخليج العربي للنفط مدى إمكانية الاستفادة من خدمات شركة «هاليبرتون» العالمية للخدمات النفطية في عمليات الهندسة والإنتاج.

جاء ذلك خلال لقاء عضو لجنة الإدارة للاستكشاف والإنتاج والإمداد والمعلومات بشركة الخليج، فضل الله عيسي أحتيتة مع مدير شركة هاليبرتون معتز يوسف الخميس، حسب الصفحة الرسمية للشركة بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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وأوقفت الشركة أعمالها البرية في ليبيا منذ العام 2014، لكن مدير فرعها في ليبيا محمد بالقاسم إسماعيل أعلن في فبراير الماضي نية الشركة العودة للعمل في ليبيا بعد استقرار الوضع الأمني،

وفي مايو الجاري، وعلى هامش زيارته مدينة هيوستن الأميركية، بحث رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، المهندس مصطفى صنع الله، مع رئيس شركة هاليبرتون، جيف ميلير، الجدول الزمني لاستئناف الشركة الأميركية أنشطتها في الحقول البرية والبحرية الليبية.