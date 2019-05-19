«الثني» يوزع دفعة آليات عسكرية جديدة لمديريات الأمن في بنغازي

جانب من زيارة عبدالله الثني للإدارة العامة للآليات بوزارة الداخلية (صحفة الزيارة عبر فيسبوك)

وزّع رئيس مجلس الوزراء بالحكومة المؤقتة، عبدالله الثني، دفعة جديدة من الآليات العسكرية لوزارة الداخلية على مختلف مديريات الأمن والإدارات العامة بالوزارة في مدينة بنغازي -حسب ما جاء في بيان للحكومة المؤقتة عبر صفحتها بـ«فيسبوك»، مساء السبت.

وذكر البيان، أن الثني تفقد مخازن الإدارة العامة للآليات وورش الصيانة وعمليات طلاء الآليات بحسب الألوان المعتمدة لكل إدارة.

جاء ذلك بحضور وزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف، وعميد بلدية بنغازي المهندس صقر بوجواري، ومدير الإدارة العامة للدعم المركزي العقيد صلاح الخفيفي وعدد من مديري الإدارات بوزارة الداخلية.

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وأكد مدير الإدارة العامة للآليات بالوزارة، العقيد محمد الحداد، أن الدفعة الجديدة من الآليات ستُوزع على كل مديريات الأمن في غرب البلاد وجنوبها بما يدعم الخطط الأمنية في تلك المناطق بما يكفل حفظ الأمن وحماية ظهر القوات المسلحة.

وأشار إلى أن الإدارة العامة للدعم المركزي ضمن المستهدفين من استلام الآليات من هذه الدفعة لما لهذا الجهاز من أهمية بالغة في دعم جهود الأمن بمختلف مناطق الحكومة المؤقتة.

جانب من زيارة عبدالله الثني للإدارة العامة للآليات بوزارة الداخلية (صحفة الزيارة عبر فيسبوك)

جانب من زيارة عبدالله الثني للإدارة العامة للآليات بوزارة الداخلية (صحفة الزيارة عبر فيسبوك)

جانب من زيارة عبدالله الثني للإدارة العامة للآليات بوزارة الداخلية (صحفة الزيارة عبر فيسبوك)

جانب من زيارة عبدالله الثني للإدارة العامة للآليات بوزارة الداخلية (صحفة الزيارة عبر فيسبوك)