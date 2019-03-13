معيتيق يستعرض مع بن عمر خطة وزارة الصحة للسنة المالية 2019

لقاء معيتيق وبن عمر لاستعراض خطة وزارة الصحة للعام المالي الحالي. (إدارة التواصل والإعلام)

التقى نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق، اليوم الأربعاء، المفوض بوزارة الصحة في حكومة الوفاق الوطني أحميد بن عمر، حيث استعرض معه خطة الوزارة خلال السنة المالية 2019، المستهدف تنفيذها لتوفير الخدمات الصحية بمختلف المدن الليبية، وتوفير الاحتياجات اللازمة من الأدوية والأمصال.

وقالت إدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس الوزراء عبر صفحتها على «فيسبوك» إن لقاء معيتيق وبن عمر تطرق إلى ضرورة سد العجز في بعض المستشفيات والمراكز الصحية من المهن الطبية والطبية المساعدة؛ للحاجة الماسة لتسيير العمل بالمرافق الصحية.

وأضافت إدارة الإعلام والتواصل أن نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق أكد خلال اللقاء، الذي عُـقد بديوان رئاسة مجلس الوزراء، ضرورة تقديم وزارة الصحة مقترحاتها في هذا الشأن حتى يتسنى استعراضها واعتمادها بما يتفق والنظم والتشريعات النافذة.