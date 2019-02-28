عميد بلدية غات لـ«بوابة الوسط» الجيش دخل إلى كل مناطق البلدية وسط ترحيب الجميع

بنغازي - بوابة الوسط: سالم العبيدي | الخميس 28 فبراير 2019, 08:07 مساء

قال عميد بلدية غات محمد صالح ونتقلي إن قوات الجيش دخلت إلى «كافة مناطق بلدية غات الستة وسط ترحيب كبير من الجميع بعد طول انتظار».

وأوضح ونتقلي في تصريح إلى «بوابة الوسط» قائلاً: «قبل قليل وصلت الدفعة الرابعة من كتائب وسرايا القوات المسلحة إلى غات المركز متجههًا بإتجاة الشريط الحدودي مع الجزائر لآول مرة منذ سنوات».

وأضاف: « قوات الجيش دخلت إلى بلدية غات ابتدًا من العوينات إلى تهالا ومن ثم غات المركز ومنها إلى البركت والفيوت حتى أخر منطقة وهي ايسن، بالتنسيق مع بلدية غات ومديرية أمن غات وكتائب الجيش بالبلدية دون اي قتال ، وبترحيبهم مع الأهالي وسط فرحة النساء والأطفال والرجال».

وأشار ونتقلي، إلى أن «بلدية غات كانت أوضاعها مستقرة وذات نسيج أجتماعي متماسك، الا إنها كانت تعاني بسبب نقص الامكانيات لدى الجهات المختصة وهي منطقة حدودية وتوجد مساحات كبيرة من الصعب السيطرة عليها»، مضيفًا إلى أنها «تعاني من الهجرة غير الشرعية، ولكن بعد دخول القوات المسلحة سيتعاون الجميع للسيطرة على هذه المنطقة الحدودية الاستراتيجية الهامة».

وأكد عميد بلدية غات محمد صالح ونتقلي، أن «القوات الامنية في غات تحتاج إلى دعم كبير، ولكن بوجود القوات المسلحة سيتعاون الجميع على ضبط وحفظ الأمن في المنطقة الحدودية».

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