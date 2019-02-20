الوزير عبد الوافي: المغرب رهن الإشارة من أجل التعاون الأمني مع ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط: جيهان الجازوي | الأربعاء 20 فبراير 2019, 02:41 صباحا
وزير الداخلية المغربي عبد الوافي لفتيت مع الوزير فتحي باشأغا. 19 فبراير 2019. (وزارة الداخلية)

قال وزير الداخلية المغربي عبد الوافي لفتيت، إن بلاده «رهن الإشارة» من أجل التعاون الأمني بين البلدين الشقيقين

وأكد الوزير المغربي خلال لقائه مع وزير الداخلية وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق فتحي باشأغا على أن « هدف المغرب هو أن تعيش ليبيا في حالة من الأمن والاستقرار ونحن على استعداد لمساعدتكم في التقريب بين وجهات النظر».

من جانبه قال فتحي باشأغا إن «المغرب دعمت ليبيا ونثق فيها ونتيجة لذلك يجب أن يكون هناك تبادل للمعلومات بين البلدين وأن تكون هذه المعلومات صحيحة وبكل شفافية من أجل الحفاظ على أمن البلدين الشقيقين».

وأشار الوزير فتحي باشأغا إلى أنه ناقش «وضع حل لمشكلة التأشيرات بالنسبة للمواطنين الليبيين من خلال إيجاد آلية معينة يتفق عليها الجانبين».

فتحي باشاغا يتهم «جهة بعينها» بعرقلة عمله ويصنف التشكيلات المسلحة في طرابلس

يذكر أن وزير الداخلية وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق فتحي باشأغا أجرى زيارة للملكة المغربية قابل فيها رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني ووزير الشؤون الخارجية المغربي ناصر بوريطة.

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