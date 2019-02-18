وصول الشحنة الثانية من المعدات والأجهزة الطبية إلى مركز طبرق

الأجهزة الطبية التي وصلت إلى مركز طبرق الطبي. (صفحة المركز على فيسبوك)

وصلت إلى مركز طبرق الطبي الشحنة الثانية من المعدات والأجهزة الطبية من جهاز الإمداد الطبي الليبي.

وقال مدير مكتب الإعلام بالمركز معتز الحاسي لـ«بوابة الوسط» اليوم الاثنين، إن الشحنة الثانية «من شركة جنرال إليكتريك الأميركية وضم أجهزة تخدير عمليات وحضانات أطفال وأجهزة العلامات الحيوية وأجهزة رسم القلب وأسرة لقسم النساء والولادة».

وأضاف الحاسي أن هذه الأجهزة «ستساهم بشكل كبير في حل بعض المشاكل ببعض الأقسام الطبية بالمركز خاصة تلك التي بها أجهزة قديمة بعضها لا يعمل وتتطلب استبدالها، مؤكدًا أن إدارة المركز تسعى جاهدة رفقة الأطقم الطبية لتوفير الاحتياجات الطبية لضمان استمرار تقديم الخدمات لكافة المرضى.