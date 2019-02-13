ورشة عمل لنازحي تاورغاء ببني وليد حول السلم الاجتماعي

ورشة العمل لنازحي تاورغاء في بني وليد. (الإنترنت)

أقيم في بني وليد اليوم الأربعاء ورشة عمل لنازحي تاورغاء المتواجدين بالمدينة تحت عنوان «السلم الاجتماعي في المجتمعات التي حدثت فيها بعض النزاعات» تحت إشراف منظمة «الشراكة» ببني وليد والتي ستستمر لمدة ثلاثة أيام متوالية.

وقال أحد المشرفين على الورشة، سراج الباروني لـ«بوابة الوسط» إن الورشة تناولت كيفية خلق قيادات شابة من مدينة تاورغاء وحل النزاعات الداخلية ومعالجتها، إضافة إلى تذليل الصعاب داخل المجتمع المحلي داخل بلدية تاورغاء.

واستهدفت الورشة عددا من المهتمين والمثقفين والشباب من مدينة تاورغاء، التي واجهت عدة نزاعات خلال السنوات الماضية، إضافة إلى حضور عدد من المهتمين من أهالي مدينة بني وليد.