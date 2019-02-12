السفارة الليبية في باريس ترفض استقبال طلبة ليبيين يطالبون بمستحقات التأمين الصحي

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 12 فبراير 2019, 06:51 مساء
طلبة ليبيين أمام السفارة الليبية في باريس. 12 فبراير 2019(الوسط)

طالب طلبة موفدون للدراسات العليا بفرنسا سفارة بلادهم بصرف مستحقات التأمين الصحي للطلبة والمتراكمة منذ ثلاث سنوات.

وقال أحد هؤالاء الطلبة في اتصال بـ«بوابة الوسط»، إن «حوالي 25 طالبا توجهوا صباح اليوم الثلاثاء إلى مقر السفارة الليبية بباريس لإبلاغ المسؤولين فيها بمطالبهم، إلا أن مسؤولي السفارة أقفلوا الأبواب أمامهم، ولم يتمكنوا من التواصل مع أي من المسؤولين بمن فيهم الملحق الطلابي».

واشتكى الطلبة مما وصفوها بـ«المعاملة السيئة التي عوملوا بها من قبل السفارة، رغم اتفاقهم على تكليف من يمثلهم لمقابلة السفير حامد الحضيري، بغرض الإبلاغ بمطالبهم، إلا أن الأخير رفض ذلك، ما اضطر الطلبة التوجه إلى السلطات الفرنسية المعنية للحصول على إذن بتنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر السفارة».

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وأوضح طالب آخر لـ«بوابة الوسط» أنه يجري «استقطاع حوالي 2500 يورو من مستحقات الطلبة سنويا كرسوم لصالح التأمين الصحي»، معربا عن «قلق الطلبة من أن يكونوا قد أجبروا على دفع ثمن تجاوزات مالية تتعلق بالتفويضات الواردة إلى السفارة، خاصة على ضوء ما احتواه تقرير ديوان المحاسبة حول التجاوزات المالية في السفارة الليبية».

طلبة ليبيين أمام السفارة الليبية في باريس. 12 فبراير 2019(الوسط)
طلبة ليبيين أمام السفارة الليبية في باريس. 12 فبراير 2019(الوسط)
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