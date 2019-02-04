فرانس برس: ضربة عسكرية فرنسية تشادية ضد رتل مسلح قادم من ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 04 فبراير 2019, 12:39 مساء

أعلنت وزارة الجيوش الفرنسية، اليوم الإثنين، أن طائرات فرنسية من طراز ميراج 2000 شنّت أمس الأحد ضربات في شمال تشاد دعمًا للجيش التشادي، لتوقيف رتل من 40 آلية تابع لمجموعة مسلحة قادم من ليبيا.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن بيان صادر عن الوزارة، أن «هذا التدخل استجابة لطلب السلطات التشادية، أتاح عرقلة هذا التقدم العدائي وتفريق الرتل الذي كان يتسلل إلى عمق الأراضي التشادية».

ولم يوضح البيان هوية هذا الرتل، والجهة التي تقف وراءه.

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