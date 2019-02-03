«الإعلام الحربي»: سلاح الجو استهدف تجمعات للمعارضة التشادية وحلفائها بضواحي مرزق

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 03 فبراير 2019, 09:48 مساء
مقالتة من سلاح الجو بعد عودتها من الغارة الجوية. (الإنترنت)

قالت شعبة الإعلام الحربي التابعة لمكتب إعلام القيادة العامة إن «مقاتلات سلاح الجو الليبي» استهدفت اليوم الأحد، «تجمعات للمعارضة التشادية وحلفائها خلال تواجدهم على الأراضي الليبية بضواحي منطقة مرزق» جنوب غرب البلاد.

وأكدت شعبة الإعلام الحربي عبر صفحتها على «فيسبوك» أن «الإصابة كانت خلال الغارة التي تمت اليوم إصابة مباشرة أثخنت في صفوف العدو المنتهك للسيادة الليبية وخلفت له خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد».

كما أكدت شعبة الإعلام الحربي أن مقاتلات سلاح الجو التي شاركت في تنفيذ الغارة الجوية «عادت إلى قواعدها سالمة».

يأتي ذلك، في إطار العملية العسكرية التي أطلقتها القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية في جنوب غرب البلاد منذ يوم 16 يناير الماضي، بهدف السيطرة على المنطقة والحرب على التنظيمات الإرهابية وعصابات الجريمة وتأمين المنشآت النفطية.

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