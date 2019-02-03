«تعليم الوفاق» تعلن الفائزين بجائزة المعلم المتميز للعام 2018 في نسختها الثانية

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 03 فبراير 2019, 06:50 مساء
عبدالجليل يسلم إحدى المعلمات الفائزات بجائزة المعلم المتميز للعام 2018. (إدارة التواصل)

أعلن المفوض بوزارة التعليم في حكومة الوفاق الوطني عثمان عبدالجليل عن أسماء الفائزين بجائزة المعلم المتميز للعام 2018 في نسختها الثانية التابعين للقطاع من مختلف مناطق ليبيا خلال احتفالية أقيمت بالمركز العام للتدريب وتطوير التعليم صباح اليوم الأحد في طرابلس، وفق ما نشرته إدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس الوزراء عبر صفحتها على «فيسبوك».

وحضر الاحتفالية وكيل وزارة التعليم عادل جمعة، ورئيس الهيئة الوطنية للتعليم التقني والفني عادل زنداح، ومديرو الإدارات والمراكز التابعة للوزارة ونخبة من المعلمين المكرمين، والدكتور هند شوبار التي مثلت المجلس الرئاسي في الاحتفالية.

وفي كلمتها أمام الحضور أشادت ممثل المجلس الرئاسي الدكتور هند شوبار في كلمتها بجهود وزارة التعليم من أجل الارتقاء بمستوى العملية التعليمية في ليبيا، وأكدت على أن «كل النجاحات التي حققتها الوزارة خلال العامين الماضيين كانت ثمرة جهود العاملين في القطاع بمختلف تخصصاتهم رغم الظروف التي يعيشها المعلم الذي يعطي دون كلل من أجل صنع الإنسان النموذجي الذي يعتمد عليها في بناء ليبيا التي يطمح لها كل الليبيين».

وأكد المفوض بوزارة التلعيم الدكتور عثمان عبدالجليل في كلمته أنه «لا مناص من العمل دون توقف بالتعاون مع جميع الجهات والمؤسسات من أجل تغيير واقع التعليم في ليبيا لتصبح في مصاف الدول المتقدمة طالما هناك الرغبة الأكيدة والعناصر المؤهلة سنقوم بتطوير التعليم في بلادنا من خلال المناهج التعليمية والمعلمين أنفسهم».

كما أكد عبدالجيل على أن «المعلم هو العمود الفقري للعملية التعليمية، وبدون معلم كفوء لانستطيع الارتقاء بهذه المهنة، كما أكد عدم استقامة التعليم ما لم يكن هناك معلم كفوء قادر على الأداء وفقاً للأساليب المنهجية الحديثة للتعليم» وفق إدارة التواصل والإعلام.

وقال وكيل الوزارة عادل جمعة إن «التكريم جاء نتاج عمل مضنٍ قامت به لجان مختصة للتقييم قدمت تقريرها بكل حيادية بعيدا عن المجاملة والمحاباة»، معلنا «عزم وزارة التعليم منح جوائز قيمة لكل الوظائف والجهات المتميزة والتابعة للوزارة بداية من العام الدراسي الجاري».

وقالت إدارة التواصل والإعلام إن المفوض بوزارة التعليم عثمان عبدالجليل قام خلال الحفل «بإعلان أسماء الفائزين التابعين للقطاع من مختلف مناطق ليبيا ومنحهم الجوائز التشجيعية وعبر عن خالص شكره وتقديره لكل المعلمين على الجهود التي يبذلونها وللجان التي قامت بالتقييم وتقديم نتائج مرضية أعلن عنها اليوم في هذا الحفل الكريم، وأكد حرص الوزارة الاستمرار في إقامة المسابقة التي تهدف لحث المعلم على بذل المزيد من الجهد والعطاء».

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