مصرع مواطن وإصابة آخرين جراء انقلاب سيارة بمنطقة مرسى البريقة

أجدابيا - بوابة الوسط: صلاح ناصف | السبت 02 فبراير 2019, 09:13 مساء
السيارة في موقع الحادث. (الإنترنت)

لقي مواطن مصرعه وأُصيب آخرون في حادث سير جراء انقلاب سيارة كانوا يستقلونها أثناء سيرهم على الطريق العام بمنطقة مرسى البريقة (80 كلم غرب مدينة أجدابيا)، اليوم السبت.

وقال رئيس قسم المرور والتراخيص البريقة، التابع لمديرية أمن الهلال النفطي الرائد صالحين المقريف لـ«بوابة الوسط»، إن السيارة نوع (هيونداي) كانت بقيادة المواطن عبدالحكيم عبدالمنعم محمد الفرجاني (49) عامًا أحد ساكن مدينة سرت بمنطقة الغربيات.

وأضاف المقريف أن السائق كان برفقته المواطن مصباح صالح أحمد اسويسي الفرجاني (37 عامًا) من منطقة الغربيات بمدينة سرت، والطفل محمد عبدالحكيم (عامان)، وامرأة تدعى م. عيسى خليفة (45 عامًا).

وأوضح المقريف أن الحادث نتج عنه نتج إصابة سائق السيارة إصابة بليغة وإصابات بسيطة بالآخرين الذين أُجريت لهم الإسعافات الأولية بمستشفى البريقه العام وتحويلهم إلى مستشفى الشهيد أمحمد المقريف أجدابيا التعليمي المركزي، إلا أن سائق السيارة عبدالحكيم عبد المنعم محمد الفرجاني فارق الحياة نتيجة لإصابته البليغة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تصريحات فاصلة لرئيس هيئة الشباب والرياضة في ليبيا بعد رصد 7 مليون دينار
رياضة محلية
تعرف على أسوأ عام في تاريخ الهواتف الذكية
علوم وتكنولوجيا
يوفنتوس يضمد جراحه أمام بارما.. وروما في مهمة انتحارية أمام ميلان
رياضة عالمية
كأس إسبانيا: برشلونة يواجه ريال مدريد في نصف النهائي
رياضة عالمية
منظمة تنفي اغتيال رئيس مؤسسات المجتمع المدني بسبها: الصورة مفبركة
ليبيا
بمساعدة النمسا.. سيالة: عرض تصور لمراقبة الحدود الجنوبیة على الاتحاد الأوروبي في...
ليبيا
السفارات الليبية.. ابتزاز مناطقي واستنزاف مالي
ليبيا
«جريدة الوسط»: سباق الحل بين «العسكري» و«السياسي»
ليبيا
كاركاتير خيري - غسان سلامة والأزمة الليبية
كاريكاتير
تعرف على الموعد النهائي لاستكمال مباراة الأهلي طرابلس والمحلة
رياضة محلية
تقنية الجيل الخامس تجلب المزيد من المنافع والمخاطر
علوم وتكنولوجيا
«داخلية الوفاق» تعلن القبض على ضابط من المعارضة التشادية في مداهمة أمنية
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

أبل تصدر تحديثًا لإصلاح خلل بالخصوصية