مصرع مواطن وإصابة آخرين جراء انقلاب سيارة بمنطقة مرسى البريقة

السيارة في موقع الحادث. (الإنترنت)

لقي مواطن مصرعه وأُصيب آخرون في حادث سير جراء انقلاب سيارة كانوا يستقلونها أثناء سيرهم على الطريق العام بمنطقة مرسى البريقة (80 كلم غرب مدينة أجدابيا)، اليوم السبت.

وقال رئيس قسم المرور والتراخيص البريقة، التابع لمديرية أمن الهلال النفطي الرائد صالحين المقريف لـ«بوابة الوسط»، إن السيارة نوع (هيونداي) كانت بقيادة المواطن عبدالحكيم عبدالمنعم محمد الفرجاني (49) عامًا أحد ساكن مدينة سرت بمنطقة الغربيات.

وأضاف المقريف أن السائق كان برفقته المواطن مصباح صالح أحمد اسويسي الفرجاني (37 عامًا) من منطقة الغربيات بمدينة سرت، والطفل محمد عبدالحكيم (عامان)، وامرأة تدعى م. عيسى خليفة (45 عامًا).

وأوضح المقريف أن الحادث نتج عنه نتج إصابة سائق السيارة إصابة بليغة وإصابات بسيطة بالآخرين الذين أُجريت لهم الإسعافات الأولية بمستشفى البريقه العام وتحويلهم إلى مستشفى الشهيد أمحمد المقريف أجدابيا التعليمي المركزي، إلا أن سائق السيارة عبدالحكيم عبد المنعم محمد الفرجاني فارق الحياة نتيجة لإصابته البليغة.