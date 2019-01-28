القيادة العامة تمنع تحرك الآليات العسكرية داخل المدن وتحظر الرماية العشوائية في المناسبات

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 28 يناير 2019, 12:45 صباحا

أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، صباح اليوم الاثنين، تعميما إلى كافة آمري المناطق العسكرية والغرف الأمنية المشتركة، طالبت فيه «بمنع تحرك الآليات المسلحة مهما كانت تبعيتها داخل المدن والقرى والطرقات العامة». وحظرت الرماية العشوائية في المناسبات الاجتماعية بأنواعها.

ونص التعميم الذي نشره الناطق باسم القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية العميد أحمد المسماري عبر صفحته على «فيسبوك» على «ضبط المخالفين» للتعميم وإحالتهم إلى جهات الاختصاص، وأوضح أن «هذا البلاغ يأتي لمنع الخروقات الأمنية واحترام القانون وحماية المواطنين».

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