مديرية أمن طبرق تتعاقد مع شركة محلية لتركيب كاميرات مراقبة بشوارع وميادين المدينة

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي | السبت 26 يناير 2019, 09:01 مساء
مدير أمن طبرق العقيد فرج إبراهيم عبدربه. (الإنترنت)

قال مدير أمن طبرق العقيد فرج إبراهيم عبدربه، اليوم السبت، إن المديرية تعاقدت مع إحدى الشركات المحلية متخصصة لتوريد وتركيب كاميرات مراقبة في الميادين والشوارع الرئيسية بالمدينة خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأوضح عبدربه في تصريح إلى «بوابة الوسط» أن الشركة التي تعاقدتها معها المديرية «متخصصة في أنظمة الحماية وكاميرات المراقبة» منوهًا إلى أنه «سيتم تركيب كاميرات المراقبة على مراحل في الشوارع الرئيسية والميادين لمراقبتها وحمايتها».

وأكد عبدربه أن كاميرات المراقبة ستساهم في عملية تأمين المدينة من أية خروقات أمنية قد تطرأ، مشيرًا إلى أنواع الكاميرات التي سيجري تركيبها في شوارع وميادين المدينة «ثابتة ومتحركة وستعمل طيلة 24 ساعة وتتحمل كافة عوامل الطقس».

ولفت عبدربه إلى أن مديرية أمن طبرق «تحتاج للتعاون من قبل المواطنين من أجل عملية تأمين المدينة أكثر»، مضيفًا أن تركيب كاميرات المراقبة سيساعد عناصر الأمن على ممارسة مهامهم بشكل أوسع بحيث تكون غرفة التحكم الرئيسية بمقر المديرية.

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