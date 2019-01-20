المصرف المركزي وجهاز التنمية يوافقان على إكمال مشروعات جامعة طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 20 يناير 2019, 04:33 صباحا

وافق مصرف ليبيا المركزي بطرابلس وجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية على إكمال مشروعات جامعة طرابلس.

وقال المكتب الإعلامي لمصرف ليبيا المركزي بطرابلس إن المشاريع التى جرى الموافقة على استكمالها هي «كليات الزراعة والعلوم والطب البيطري»، بالإضافة إلى «أعمال البنية التحتية بجامعة طرابلس وتنفيذ ستة مدرجات دراسية حديثة، وإنجاز مشروعات إكمال كليات القانون والاقتصاد والهندسة».

ولفت المكتب الإعلامي إلى أن الموافقة «تشمل المشاريع المتوقفة والتي وصلت نسبة الإنجاز فيها إلى مراحل متقدمة، خاصة المشاريع المتعلقة بقطاع الصحة والجامعات».

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وأشار المكتب الإعلامي إلى أن هذا القرار جاء بعد اجتماع عقده محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير مع رئيس مجلس إدارة جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية إبراهيم تاكيتة بحضور عضو مجلس النواب عن شحات ورئيس لجنة الصحة، نصرالدين مهني وعدد من الخبراء والمختصين.

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