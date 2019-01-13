انتشال جثث مهاجرين بأحد شواطئ سرت

انتشل فريق البحث عن الجثث بجمعية الهلال الأحمر الليبي بسرت، اليوم الأحد، بالتعاون مع جهاز حرس السواحل البحرية سبع جثث من على شاطئ البحر.

وقال مصدر مسؤول بجهاز حرس السواحل البحرية في تصريح إلى «بوابة الوسط» إن الجثث تعود إلى مهاجرين غير شرعيين قذفتهم أمواج البحر.

وأضاف أن الجثث سلمت إلى الجهة المختصة بتجميع الجثث للمهاجرين غير الشرعيين، لنقلها إلى ثلاجة حفظ الموتى بمصراتة، واتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية حيالها.

وتبلغ أعداد الجثث التي انتشلت خلال شهر يناير الجاري بسرت وضواحيها 20 جثة من جنسيات أفريقية وغيرها.

كان فريق تابع لجمعية الهلال الأحمر انتشل خمس جثث تعود لمهاجرين غير شرعيين عثر عليها على شاطئ البحر بمناطق هراوة و30 و40 شرق المدينة الإثنين الماضي.

