«تعليم الوفاق» تسمح للمدارس بإلغاء الطابور الصباحي طيلة أيام موجة البرد

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 12 يناير 2019, 08:26 مساء
وكيل وزارة التعليم عادل جمعة. (الإنترنت)

قال وكيل وزارة التعليم بحكومة الوفاق الوطني، عدل جمعة، إن الوزارة سمحت «لإدارات المؤسسات التعليمية بإلغاء الطابور الصباحي فقط طيلة أيام موجة البرد»، مؤكدًا «أن يوم غدٍ الأحد يوم دراسي عادي بكافة المؤسسات التعليمية» وفق ما نشرته وزارة التعليم عبر صفحتها على «فيسبوك».

وقالت الوزارة إن جمعة أشاد بـ«كافة مديري المدارس والمعلمين والمعلمات والأسرة التربوية والإدارية بالمؤسسات التعليمية على الجهود المبذولة لسير العملية التعليمية رغم الظروف المناخية الصعبة التي تمر بها بلادنا هذه الأيام‎».

اقرأ أيضًا: تعطيل الدراسة الأحد بمدارس غريان لبرودة الطقس

وأعلن مراقب التعليم في بلدية غريان عمر شنقارو، اليوم السبت، تعليق الدراسة «استثنائيًّا» بكافة المدارس التابعة للمراقبة يوم غدٍ الأحد، و«إلغاء الطابور الصباحي طيلة فترة موجة البرد حفاظًا على صحة أبنائنا التلاميذ» بسبب برودة الطقس واحتمال سقوط ثلوج على المدينة، وفق ما نشرته صفحة المراقبة على «فيسبوك».

وتداول نشطاء، عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، صورًا تظهر تساقط الثلوج على مدينة غريان غرب البلاد، اليوم السبت، جراء انخفاض درجات الحرارة الذي يتوافق مع منخفض جوي على أغلب المناطق الساحلية مع هطول أمطار وحبات البرد، وسقوط الثلوج على المناطق الجبلية، بحسب ما أعلنه المركز الوطني للأرصاد.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، أن «تتأثر أغلب مناطق شمال ليبيا بامتداد لمنخفض جوي يتحرك شمال شرق المتوسط مدعومًا بتبريد في طبقات الجو العليا تنتج عنه تقلبات جوية مصحوبة بانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة ورياح نشطة إلى قوية»، وفق وكالة الأنباء الليبية في طرابلس.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاتب «غرين بوك» يعتذر للمسلمين عن تغريدة مسيئة
منوعات
مكتب التحقيقات الفيدرالي يحقق ما إذا كان ترامب يعمل لحساب روسيا
دولى
قانون انتخاب الرئيس.. قفزة على المسارات السياسية أم تحريك للمياه الراكدة؟
ليبيا
نيكي هايلي وإيفانكا ترامب من الأسماء المرشحة لرئاسة البنك الدولي
دولى
أهلي بنغازي يفوز على فريق حسين داي الجزائري
رياضة محلية
استقرار أسعار العملات الأجنبية في السوق السوداء خلال أسبوع
ليبيا
وزيرة خارجية النرويج: لقد خذلنا ليبيا بعد تدخل «الناتو» في 2011
ليبيا
غوتيريش يندد بـ«اغتصاب» النساء من جهات حكوميّة وغير حكوميّة: على «الوفاق» التدخل
ليبيا
«جريدة الوسط»: سلامة يبحث عن «خلطة» آمنة لعقد الملتقى الوطني الليبي
ليبيا
قزيط: البعثة الأممية ستعقد لقاء دوليا مهما في طرابلس بخصوص الترتيبات الأمنية
ليبيا
في العدد 164: زيارة سلامة للجزائر.. وشروط وهواجس الملتقى الوطني.. وجدل قانون ...
ليبيا
نشرة فرنسية تتحدث عن «جهود مكثفة» لتوحيد الجيش الليبي
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

هذه الفاكهة لتجنب تسوس الأسنان