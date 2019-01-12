«تعليم الوفاق» تسمح للمدارس بإلغاء الطابور الصباحي طيلة أيام موجة البرد

وكيل وزارة التعليم عادل جمعة. (الإنترنت)

قال وكيل وزارة التعليم بحكومة الوفاق الوطني، عدل جمعة، إن الوزارة سمحت «لإدارات المؤسسات التعليمية بإلغاء الطابور الصباحي فقط طيلة أيام موجة البرد»، مؤكدًا «أن يوم غدٍ الأحد يوم دراسي عادي بكافة المؤسسات التعليمية» وفق ما نشرته وزارة التعليم عبر صفحتها على «فيسبوك».

وقالت الوزارة إن جمعة أشاد بـ«كافة مديري المدارس والمعلمين والمعلمات والأسرة التربوية والإدارية بالمؤسسات التعليمية على الجهود المبذولة لسير العملية التعليمية رغم الظروف المناخية الصعبة التي تمر بها بلادنا هذه الأيام‎».

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وأعلن مراقب التعليم في بلدية غريان عمر شنقارو، اليوم السبت، تعليق الدراسة «استثنائيًّا» بكافة المدارس التابعة للمراقبة يوم غدٍ الأحد، و«إلغاء الطابور الصباحي طيلة فترة موجة البرد حفاظًا على صحة أبنائنا التلاميذ» بسبب برودة الطقس واحتمال سقوط ثلوج على المدينة، وفق ما نشرته صفحة المراقبة على «فيسبوك».

وتداول نشطاء، عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، صورًا تظهر تساقط الثلوج على مدينة غريان غرب البلاد، اليوم السبت، جراء انخفاض درجات الحرارة الذي يتوافق مع منخفض جوي على أغلب المناطق الساحلية مع هطول أمطار وحبات البرد، وسقوط الثلوج على المناطق الجبلية، بحسب ما أعلنه المركز الوطني للأرصاد.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، أن «تتأثر أغلب مناطق شمال ليبيا بامتداد لمنخفض جوي يتحرك شمال شرق المتوسط مدعومًا بتبريد في طبقات الجو العليا تنتج عنه تقلبات جوية مصحوبة بانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة ورياح نشطة إلى قوية»، وفق وكالة الأنباء الليبية في طرابلس.