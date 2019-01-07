ضبط 8 آلاف كيلو حشيش في مصراتة

من عمليات إتلاف مخدر الحشيش في مصراتة أمس الأحد. (وال)

أعلن مصدر أمني في مصراتة إتلاف 8156 كيلو غرامًا من مخدر الحشيش بعد ضبطها في حاويتين بميناء مصراتة.

وذكرت مصادر بقسم البحث الجنائي بمديرية أمن مصراتة أن هذه الكمية ضبطتها وحدة التفتيش الآلي بالميناء وقسم مكافحة التهريب والمخدرات بمصلحة الجمارك في الثالث من يناير الجاري، حسب وكالة الأنباء الليبية (وال).

وأوضحت المصادر أن النيابة العامة مصراتة تحفظت على هذه الكمية وأمرت بإتلافها تحت إشراف قوة الدعم والإسناد، وقسم البحث الجنائي بمديرية أمن مصراتة، وقوة الدعم الخاص وغرفة العمليات المشتركة، وجهاز المباحث العامة بالمنطقة.